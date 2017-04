Pugger norske fotballgloser før seriestart

– Ta. Deg. Ei. Pera. Ta deg ei pera.

Ian Burchnall har vært engelskmann hele livet, men bare hovedtrener for Viking siden i høst. Derfor er han i gang med norskkurs. Burchnall har riktignok bodd i Norge i noen år, men norsken sitter ikke helt ennå. Og han trenger trening i rogalandske kraftuttrykk.

– Fagermo, ta deg ei pera, gjentar han spøkefullt, mens norsklærer Kenneth Eidsaune nikker bekreftende.

Ungt lag og ung trener

Men Viking møter ikke Dag-Eilev Fagermo og Odd i kveld. Sesongens første kamp blir mot Vålerenga på Ullevaal stadion. Burchnall, som selv er 34 år, har en spillerstall med en gjennomsnittsalder på 24 år. Uten at det bekymrer veteranene som følger Viking-treningene fra sidelinjen.

– Jeg vil bare minne om at Kjell Schou-Andreassen var 31 år da han tok over som Viking-trener. Jeg tror ikke alder betyr så mye, sier Arne Johannesen, veteran i Viking.

Heller ikke Viking-keeper Amund Wichne mener antall lys på bursdagskaken er avgjørende i denne sammenhengen.

– Burchnall har et energinivå som smitter over på hele gjengen. Det er bare bra at han er ung, sier Wichne.

– Moderne trener med mye kunnskap

Styremedlem Brede Hangeland i Viking påpeker at det er en europeisk trend med yngre trenere.

– Jeg ser ingen grunn til at fotballtrenere skal være bestefedre, så lenge spillerne har den nødvendige respekten. Og det opplever jeg at er tilfelle her. Ian er et eksempel på en moderne trener som har lært mye til tross for ung alder, sier han.

Tilbake i klasserommet begynner Burchnall så smått å få dreisen på de mest grunnleggende fotballuttrykkene.

– «Ut med dommeren, inn med kua», den sitter nå. Kanskje jeg kommer til å trenge det uttrykket. Men jeg håper ikke det.

Vålerenga-Viking spilles klokken 19 mandag.