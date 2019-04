Det var Rogalands Avis som først omtalte saken.

– Denne saken er alvorlig. Dette var helt uakseptabel innkvartering. Det var jo farlig, sier Gro Ellingsen som er talsperson for A-krim i Rogaland, til NRK.

Plakat på The Old Irish Pub i Stavanger. Foto: Håkon Vårhus Sagen / NRK

A-krim-senteret i Stavanger er den tverretatlige satsingen mot arbeidslivskriminalitet. I begynnelsen av mars slo de til mot The Old Irish Pub, et dansk pub/nattklubb-konsept som er på vei inn i lokalene til det som var De røde sjøhus i Stavanger. Der fant de ni polske arbeidere som var ulovlig innkvartert i byggets tredje etasje.

Nå har Arbeidstilsynet vedtatt et overtredelsesgebyr på 300.000 kroner mot puben. The Old Irish Pub ble varslet om pålegg tidligere i april.

– Dette er et relativt stort gebyr. Det står i stil med funnene, sier Ellingsen.

Røykvarslere som var teipet over. Foto: Arbeidstilsynet

«Fare for arbeidstakernes liv»

Dette var den første store saken tilknyttet puben.

Senere ble det kjent at det nye stedet arbeiderne ble innkvartert også var ulovlig, og at puben hadde klistret opp ulovlig alkoholreklame. Rogalands Avis gjengir deler av rapporten til Arbeidstilsynet. Her legges det lite imellom:

« ... innkvarteringen som virksomheten hadde lagt til rette var ikke forsvarlig. Den ble vurdert å utgjøre fare for arbeidstakernes liv og framsto som uverdig».

Det er videre blant annet ramset opp at:

Arbeiderne ikke hadde egne soverom, og at det ikke gikk an åpne vinduene på to av rommene.

Store mangler ved brann og rømningsveier.

Svært mangelfull plass til matlaging. Kun en kokeplate.

Flere forhold som medførte brannfare. Blant annet tildekket stråleovn. Varmgang i kontakt. Fulle askebeger ved seng og tildekket røykvarsler.

Arbeidstilsynet konkluderte med lovbrudd.

Kjøkkenet til arbeiderne. Foto: Arbeidstilsynet

– Alle etatene som var med på aksjonen karakteriserte dette som svært alvorlig, sier Ellingsen. Hun er skuffet over The Old Irish Pub som fra før av har puber/nattklubber i Oslo, Drammen og Skien.

– Vi hadde forventet at en så stor aktør som skal etablere seg i vår by skulle være mer profesjonell. De har etablert seg i flere norske byer og da er det spesielt at de sier de ikke kan det norske regelverket, sier Ellingsen.

En av «sovesalene» i The Old Irish Pub. Foto: Arbeidstilsynet

Svarer

I etterkant av sakene har flere bystyrepolitikere i Stavanger tatt til orde for å nekte puben skjenkebevilling. Rådmannen mente i utgangspunktet at dette ikke kunne nektes, men behandlingen av saken ble utsatt av formannskapet 11. april.

Administrerende direktør for The Old Irish Pub, Peder Blak, har tidligere lagt seg flat etter regelbruddene. 2. påskedag svarer han NRK på en tekstmelding og ber om at svaret blir gjengitt i sin helhet:

– Dette er en formalisering av et overtredelsesgebyr som vi ble varslet om av Arbeidstilsynet i slutten av mars i år. Som vi uttalte til media også da, har vi innrømmet feilene og beklaget disse. Vi sa da også at vi selvfølgelig ville betale overtredelsesgebyret dersom det måtte komme, og vi mener det samme nå.



– Innkvarteringen var en feil og en manglende forståelse av det norske regelverk. Vi satte oss inn i reglene, men ikke godt nok, og det har vi tatt lærdom av. Siden da har vi, sammen med våre samarbeidspartnere og leverandører, grundig gjennomgått alle rutiner for å sikre at all vår virksomhet er i henhold til norske lover og regler.

The Old Irish Pub i Stavanger. Foto: Håkon Vårhus Sagen / NRK





– Vårt ønske er å være en lokal aktør som skaper en inkluderende møteplass. Vi ønsker å åpne et nytt utested i Stavanger med skjenkebevilling og drive en seriøs skjenkevirksomhet, slik vi gjør på alle våre puber i Danmark samt i Oslo og Drammen.



– Overtredelsesgebyret fra Arbeidstilsynet er juridisk ikke relevant for Stavanger kommunes behandling av vår søknad om skjenkebevilling for Old Irish Pub. Søknaden er helt i henhold til Alkoholloven og det denne etterspør. Dette har også rådmannen i Stavanger bekreftet gjennom sin meget klare innstilling til formannskapet om å gi Old Irish Pub skjenkebevilling.



– Vi ser frem til at vår søknad om skjenkebevilling kommer opp igjen til behandling i neste formannskapsmøte 9. mai. Vi forventer da at formannskapet fatter sin beslutning basert på de juridiske forhold som er relevante i henhold til Alkoholloven. Administrerende direktør Peder Blak. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

