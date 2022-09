Ptil-direktør: – En krevende situasjon

I dag har Petroleumstilsynet holdt et ekstraordinært møte i sikkerhetsforumet angående de uidentifiserte dronene i Nordsjøen.

Direktør i Petroleumstilsynet Anne Myhrvold sier at det er en krevende situasjon å være i.

– Vi gjør vurderingene ut ifra det trusselbildet som legges frem og tar de tiltakene vi har ansvar for, men dette er et mye mer sammensatt bilde og her er det mange aktører som må jobbe sammen, sier hun.

Henrik Solvorn Fjeldsbø, leder i LO sitt helikopterutvalg, som også er med i sikkerhetsforumet er fornøyd med møtet.

– Vi fikk delt informasjon mellom partene, det er viktig å se at sikkerhetsforum fungerer slik det skal. Det er betryggende å høre at alle parter er involverte og jobber for å finne en løsning. Vi holder en løpende dialog, sier han.

I går etterlyste Fjeldsbø en økt tilstedeværelse av marinefartøy eller kystvakt i Nordsjøen.

Sikkerhetsforum ledes av Petroleumstilsynet og har som hovedoppgave å fremme arbeidet med sikkerhet og arbeidsmiljø i norsk petroleumsvirksomhet