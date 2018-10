Psykolog om halloween: – Barn har godt av å bli skremt og få mareritt

– Barn har godt av å bli så skremt at de får mareritt og våkner om natten. Det er noe de tåler, og de bør bli kjent med livets mørke sider, sier psykolog Trond Hegglund.

Han tror halloween-feiringen her til lands kan være med på å gjøre barn mindre krenkbare og mer robuste senere i livet.

– Voksne må ikke behandle barn som porselensdukker. Det å ha et lag bomull rundt seg, gjør at barna blir skjøre og tåler lite når de blir eldre, sier Hegglund.

Brukte 285 millioner på halloween

Halloween, eller allehelgensaften, er en 2000 år gammel tradisjon. I Norge blir tradisjonen, som feires 31. oktober, stadig mer populær. Tall fra 2016 viser at nordmenn brukte om lag 285 millioner kroner på halloween.

Jane Dunkley fra Haugesund er helt frelst av halloween-tradisjonen. Foto: Kristian Risanger / NRK

– Det øker hvert år! Det er travelt i butikkene og vi merker at det nærmer seg halloween nå, sier Margareth Eritsland, butikksjef for Nille Amanda Storsenter.

Kundene kommer innom for å kjøpe dekorasjoner, godteri og kostymer i alle varianter. Én av dem som tar feiringen til nye høyder i år, er Jane Dunkley fra Haugesund.

– Jeg har jo tatt det helt ut denne gangen! Det er så kult med gjennomførte halloween-dekorasjoner, sier Dunkley.

Dunkley, som selv har bodd sju år i USA, mener vi bare har sett begynnelsen på feiringen av «dødens dag» her i Norge.

– Jeg ble helt frelst av tradisjonen der. Det var gravkammer som åpnet seg og frostrøyk i garasjene. Det var nesten som å være på et filmsett, sier Dunkley.

Slik ser det ut utenfor huset til Jane Dunkley dagen før allehelgensaften. Foto: Kristian Risanger / NRK

Foreldrene har ansvaret

En del av halloween-feiringen består av at barn kler seg ut og går fra hus til hus og ber om godteri. Hegglund tror hele feiringen kan være svært positiv, fordi det tillater barn å kjenne på følelser på andre enden av registeret.

– Vi mennesker trenger å bruke følelsene våre. Vi er omtrent komfortable, varme og mette hele tiden. Da får mange angst første gangen de kjenner på ubehagelige følelser, sier Hegglund.

Psykolog Trond Hegglund mener det foreldrenes ansvar å snakke med barna om døden og de ubehagelige følelsene. Foto: Kristian Risanger / NRK

Han mener ansvaret ligger på foreldrene, og at det er viktig at de voksne utsetter barna for ubehag og hjelper dem å tåle det.

– Vi alle blir både skremt, skuffet og lei oss i løpet av livet. Døden er en sikker del av livet, og jeg tror absolutt det er bra å lære barna om den, sier Hegglund.

Han legger til at halloween-feiringen også er en dag der folk kan gjøre noe sammen, og få kreativt utløp gjennom kostymer og dekorasjoner.