Psykiske lidingar viktigaste årsak til langtidssjukemelding

Det siste året har talet på personar i Rogaland, som har vore arbeidsledige så lenge dei mottar arbeidsavklaringspengar (AAP), auka med 694 personar. Det utgjer 5,7 prosent.

Når det gjeld årsaka til at folk i Rogaland mottar AAP, så handlar det om psykiske lidingar for 43 prosent av dei. Blant dei som er under 30 år, gjeld psykiske lidingar 72,9 prosent av mottakarane.