PSV fikk det viktige bortemålet

Etter en del gode FK Haugesund-sjanser i starten av kampen, leder PSV Eindhoven 1-0 til pause etter et straffespark 24 minutter ut i omgangen. Målscorer var Steven Bergwijn. PSV ble trolig snytt for et straffespark få minutter tidligere da dommeren overså en hands.