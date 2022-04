Prøvde å stikke fra politiet

En patrulje fra Utrykningspolitiet forsøkte å stanse et kjøretøy i Leif Dietrichsons gate i Stavanger torsdag kveld ved halv ti tiden. Fører av bilen, en mann i 40 årene prøvde å stikke av, men kjørte seg fast etter kort tid. Mannen blåste over lovlig verdi i alkometeret, og ble tatt med til legevakten for prøver, Førerkortet ble beslaglagt.