Prøvde å stikke av fra politiet

En bilfører, som UP forsøkte å stanse på Forus ved halv tolv tiden tirsdag kveld, stakk fra politiet. UP-patruljen tok opp jakten, og etter kort tid ble mannen (27) stanset i Heddeveien. Mannen er mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand, og ble tatt med til legevakt for prøver. Han hadde ikke førerkort.