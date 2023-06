Prøvde å stela syklar på Karmøy

Litt før klokka halv eitt i natt fekk politiet melding frå eit bufellesskap i Moksheim på Karmøy om at to personar å stela syklar som stod på staden. Det oppstod ein konfrontasjon mellom dei mistenkte og to bebuarar. Politiet tok kontroll på dei mistenkte. Dei blir meld til politiet for fleire forhold, mellom anna vald og tjuveri.