Prøvde å sparke politiet

En politipatrulje måtte ta seg av en beruset mann som bråkte på et utested i Haugesund sentrum i natt. Da mannen skulle inn i politibilen, forsøkte han å sparke til en politimann. Han ble da arrestert, og anmeldt for forsøk på vold mot offentlig tjenestemann, og for bruk av narkotika og ordensforstyrrelse.