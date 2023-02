Prøvde å bryta seg inn i bil

Politiet blei i natt kontakta av ein person som hadde oppdaga at nokon prøvde å bryta seg inn i bilen hans. Bilen stod parkert ved Gravarstunet i Sandnes og ein politipatrulje kom til staden like etter. Ein mann i 30-åra, som er kjend for politiet frå før, blei tatt og sett i arresten.