Protesterer mot ekstratrekk av kraftinntekter

Rogaland fylkeskommune skal trekkes ekstra for 288 millioner kroner fra 2023-budsjettet for sine inntekter fra kraftproduksjon. Fylkesordfører Marianne Chesak sier dette er utenfor alle rimelighetens grenser. – Vi risikerer å tape på at vi i det hele tatt har inntekter fra kraftproduksjon.