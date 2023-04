Protest mot kutt i støtte til pårørandesentera

I ettermiddag protesterer Sanitetskvinnene mot at regjeringa har kutta statsstøtta til dei åtte sentra for pårørande til rusmisbrukarar, som sanitetskvinnene driv. To av sentra ligg i her i fylket, i Sandnes og i Haugesund. Protesten skjer klokka 16 utanfor Stortinget.