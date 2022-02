Promilletatt utenfor skole

Ved halv tre tiden ble en bil stanset utenfor Bogafjell skole. Fører av bilen fremstod som påvirket og blåste til over lovlig verdi. Videre utåndingsprøve av fører viste en promille på over 2. Føreren, en mann i 30-årene fikk førerkortet beslaglagt og anmeldes for forholdet.