Profilerte Frp-ere går imot regjeringens pelsdyrplan

Her er de to resolusjonene i sin helhet:

Resolusjon 1.

Det er med stor glede vi ser at vi har fått til å danne ny regjering sammen med Venstre og Høyre. Men et stort skår i gleden er at vi også konstaterer at ikke alle kompromissene er like svelgbare. I vår region driver vi med variert produksjon som omhandler et bredt spekter av forskjellig næringer. Tar man vekk alle oljerelaterte yrker som bidrar til fellesskapet, er det fortsatt Vestlandet som bidrar mest til statskassen. Vi innrømmer også at ikke alt vi holder på med av næringsvirksomhet er like sexy, alle som har besøkt et slakteri og sett denne prosessen er nok enige i dette. Vi gikk til valg med å love Pelsdyrnæringen en sikker fremtid, men vi stilte strenge krav til næringen for at vi skulle holde våre løfter. Vi konstaterer at næringen har tatt oss på alvor og er i full gang med å utbedre manglene. De holder for tiden bl.a. på med å utvikle en APP som skal ivareta dyrenes velferd. Vi akter derfor å ta opp Resolusjonen som ble enstemmig vedtatt på Rogaland Frp sitt årsmøte i 2015 på ny for å få konstatert at dette fortsatt er gjeldende politikk i vårt parti. Bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringen. Pelsdyrnæringen har lange tradisjoner og er en viktig næring i Rogaland og skaper mange hundre arbeidsplasser. Pelsbøndene i fylket er svært dyktige og leverer et konkurransedyktig produkt. En forutsetning for å drive pelsdyrhold, er at det gjøres i tråd med gjeldende regler og prinsipp for en god og anstendig dyrevelferd. Den seneste mediedekningen tyder imidlertid på at dyrevelferden ikke ivaretas på enkelte pelsdyrfarmer og at tilsynsmyndighetene ikke greier å avdekke eller rette opp i dette. Slike dyretragedier kan ikke aksepteres. Pelsdyrbønder skal sikre at dyr holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov, herunder gi muligheter til stimulerende aktiviteter, bevegelse, hvile og annen naturlig adferd. Dyrs levemiljø skal fremme god helse og bidra til trygghet og trivsel. Næringen selv har fortsatt en omfattende opprydding og innført en sertifiseringsordning som bidrar til god dyrevelferd. Rogaland Fremskrittsparti vil:

Sikre gode og forutsigbare rammevilkår som gjør det mulig å

videreutvikle pelsdyrnæringen

Stille Strenge krav til dyrevelferd og avl

Slå hardt ned på pelsdyrbønder som ikke overholder dyrevelferdsloven



Resolusjon 2.

La pelsdyrnæringen bestå. Pelsdyrnæringen har en over 100 år lang tradisjon i Norge. Gjennom målrettet arbeid og avl i løpet av disse årene har dyrevelferden blitt bedret. Dagens farmer og dyr fremstår som svært harmoniske, dyrenes velferd blir satt i fokus. Det er utarbeidet strenge krav til oppfølging og lukking av avvik. Næringen mottar heller ikke lenge subsidier, og står på egne bein. Det gode og målrettede arbeidet innen pelsdyroppdrett er overført til annet dyrehold. Myndighetene tar dyrevelferd på alvor og det er opprettet egen avdeling i politiet for dyrevelferd: ”Dyrepoliti”. Dyrepolitiet blir koblet inn i alle saker hvor det er mistanke om vanskjøtsel av dyr. Gjennom deres arbeid er det avdekket vanskjøtsel av dyr, både innen landbruk og i private hjem. Et annet og viktig aspekt med pelsdyroppdrett er bruken av avfallsprodukt i mat. Pelsdyr blir foret på mat som inneholder komponenter fra slakteri, fiskeforedling og andre rester fra næringsmiddelindustrien. Hvordan vil en heretter løse problemene med dette avfallet?

Rogaland Fremskrittsparti vil:

Rogaland Frp ber om at den planlagte avviklingen av pelsdyr oppdrett reverseres.

En legger til grunn at næringen utvikles etter bærekraftige prinsipper som Rogaland Frp tidligere har påpekt.

Tor Andreas Haaland Leif Arne Moi Nilsen

Sandnes Frp Stavanger Frp