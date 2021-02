– Jeg kan ikke støtte et parti som driver et sjansespill med ungdommen, sier Torbjørn Nervik.

Han brukte mange av sine 39 år i politiet på forebyggende arbeid blant ungdom.

Nervik reagerer kraftig på regjeringens forslag til rusreform, som blant annet legger opp til legalisering av bruk og oppbevaring av mindre mengder narkotika.

– Forslaget kommer til å føre til at langt flere ungdommer kommer til å teste ut narkotika og flere blir avhengige og får problemer, sier han.

Nervik har i mange år vært medlem av Høyre. På Facebook mandag skrev han et lengre innlegg der han forklarer hvorfor han nå melder seg ut av partiet.

Det var Haugesunds Avis som først omtalte Nerviks utmelding.

Trist med utmeldinger

Stortingsrepresentant Sveinung Stensland er Høyres helsepolitiske talsperson og kommer til å jobbe tett med rusreformen i Stortinget.

– Det er trist at Nervik melder seg ut istedenfor å påvirke internt, sier Stensland.

Han avviser at Høyre gambler med ungdommen gjennom rusreformen.

Sveinung Stensland er, i likhet med Nervik, fra Haugesund. Foto: Erik Waage / NRK

– Det ligger en rekke tiltak inne i forslaget for tidlig å fange opp de som sliter med rusutfordringer, så jeg er ikke enig i påstandene fra Nervik. I Stortinget kommer vi til å jobbe videre med å styrke tiltakene for ungdom, sier Stensland.

Han mener norsk narkotikapolitikk trenger fornyelse.

– Norge har fulgt politisporet siden 1960-tallet, og vi ser at den politikken har et stort forbedringspotensial. Det handler om å fange om de som trenger hjelp tidligst mulig. Vi kommer til å pålegge alle kommuner å ha et hjelpetiltak for ungdom som har rusproblemer, sier Stensland.

Feil signal til ungdommen

Torbjørn Nervik har også på fritiden jobbet med forebyggende arbeid gjennom mange år som aktiv i Norsk Narkotikapolitiforening.

Han er i dag ansatt i foreningen, men understreker at han uttaler seg som privatperson.

– Å legalisere bruk og oppbevaring av mindre mengder narkotika sender et signal om at dette er ikke så farlig. Da vet alle vi som jobber med ungdom og narkotika, at hvis en først prøver ut narkotiske stoff og liker effekten det gir, så sitter en med fanget fullt av problemer i løpet av kort tid.

Nervik jobbet i politiet i 39 år og har i mange år vært medlem av Høyre (arkiv). Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Hvilke problemer?

– Alt av problemer som rusavhengighet gir. Fra angst til familieproblemer.

I tillegg er Nervik opptatt av hva rusreformen betyr for politiet.

– Politiet mister muligheten til å etterforske om ungdommen som har ni gram cannabis på seg nettopp har solgt fem gram. Dette har ikke politikerne skjønt og vil ikke skjønne, sier Nervik

Stensland bestrider dette.

– I lovforslaget som kom fredag heter det at politiet fortsatt kan visitere personer, gjenstander og oppholdssted, og at politiet skal gjøre beslag av narkotika dersom en finner det. Narkotika er fortsatt ulovlig, avslutter Stensland.