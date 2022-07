Professor refser politiet etter anmeldelser: – En langfinger må man tåle

I helgen meldte politiet i Sør-Vest på Twitter om totalt tre tilfeller der personer var blitt anmeldt for forulemping av politiet, etter å ha vist dem langfingeren mens de var ute på oppdrag.

Det får jusprofessor ved Universitetet i Bergen, Hans Fredrik Marthinussen, til å reagere. Han sier det ikke er straffbart å vise fingeren til politiet, og viser til en avgjørelse fra Høyesterett.

– At man på en lørdagskveld, der man typisk har mange oppdrag, velger å bruke tiden på noen som viser fingeren, tyder på at man har stort selvbilde, og at man ikke klarer å prioritere riktig. Det er egnet til å svekke tilliten til politiet, sier Marthinussen til NRK.

Hans Fredrik Marthinussen, jusprofessor ved Universitetet i Bergen. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK Hordaland

Anmeldelsene har også skapt stort engasjement på Twitter. I skrivende stund har en av politiets Twitter-meldinger om hendelsene fått 221 svar, der den store majoriteten er kritisk til politiets håndtering.

Mener politiet er hårsåre

– Men bør ikke politiet få gå på jobb uten å hetses, og har de ikke samme rett til å anmelde som alle andre?

– I utgangspunktet har politiet bedre vern enn andre. Jeg vet ikke hvor mange langfingre som vises i trafikken, men verken du eller jeg kan klage på det, svarer Marthinussen.

Han forteller samtidig at andre handlinger som er rettet mot politiet, imidlertid kan straffes, forteller jusprofessoren.

– Om man skjeller ut en politimann på oppdrag, er det straffbart. En langfinger må man tåle. Det er ingen grunn til at politiet skal bruke tid på det. Det må være måte på å være hårsår.

Om man viser langfingeren til politiet, vil det alene ikke kunne straffes, mener jusprofessor Marthinussen. Samtidig sier han at det i sammenheng med andre ting, likevel kan være straffbart.

– Det må noe mer kontekst til, og det beror på situasjonen. Om man er veldig aggressiv, kan det være straffbart.

HENLAGT: Politiadvokat Sveinung Andersen har vurdert de tre sakene der tjenestemenn ble vist fingeren til denne helgen. Alle sakene er nå henlagt. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Henla alle sakene

Sveinung Andersen er politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt. Han bekrefter at det i løpet av helgen ble opprettet tre straffesaker etter at tjenestemenn ble vist fingeren.

Han har nå tatt stilling til alle de tre sakene.

– De tre sakene fra helgen har alle vært på mitt bord for vurdering. Vilkårene for straff er ikke til stede, og alle sakene er blitt henlagt, sier Andersen til NRK.

På spørsmål om hvorfor politiet bruker tid og ressurser på etterforske disse sakene, peker han på at politiet forvalter et regelsett.

– Her har tjenestemenn anmeldt sakene for å få en vurdering, og en anmeldelse er ikke det samme som å straffe. Vilkårene for å straffe er ikke til stede, og sånn sett er dette helt udramatisk.

– Viser det at politiet er for hårsåre, når alle de tre sakene blir henlagt?

– Jeg har vært med på patruljer en rekke ganger, og sett hvor mye politiet får servert. Jeg vil heller si de er tålmodige, heller enn hårsåre, sier Andersen, som også understreker at hendelsene fant sted i sammenheng med andre ting.

– Bruker minimalt med ressurser på dette

Politiadvokat Andersen er også klar på at politiet ikke bruker store ressurser på å behandle anmeldelser som de som ble sendt inn i helgen.

– Vi bruker minimalt med ressurser på dette. Det velter ikke lasset, og vi tar det med knusende ro, sier han.

Samtidig har han også en oppfordring til hva de som måtte være misfornøyde med politiets innsats burde gjøre.

– De kan komme og snakke med oss, og bruke språket vi er blitt tildelt, for å gi uttrykk for at de ikke er fornøyde, sier politiadvokat Andersen.