Professor kan ha svaret på mystisk svart stoff: – Uvanlig at dette skjer om sommeren

Et mørkt mystisk stoff som reagerer på magneter har gjort den normalt lyse sanden på Borestranda mørk. Det har fått flere til å klø seg i hodet. Noen har fryktet det er forurensing.

– Vi har ingen teori om hva det kan være, sa beredskapssjef i Klepp kommune, Frank Bjørnø til NRK tidligere i dag. Det er blitt tatt prøver som skal bli hasteanalysert.

Nå kan imidlertid svaret være gitt.

Foto: Rebecca Bjerga / NRK

– Det dreier seg om eksponering av det såkalte «panserlaget» på stranden, sier den pensjonerte professoren og geofysikeren, Martin Hovland.

Ikke normalt

– Det er det nederste tunge sandlaget som egentlig beskytter rullesteinene som ligger under sanden. Over tidens løp har disse tunge mineralene samlet seg nederst i sandmassene. Når stranden har blitt erodert så mye som den er blitt gjort over de siste årene. Så ligger dette sandlaget nokså grunt. Det vil si at den lyse, lette sanden har blåst vekk de 2–3 siste dagene, er forklaringen hans.

Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

Hovland mener dette ikke er farlig og at dette ikke har noe med olje eller forurensing å gjøre. Men helt normalt er det ikke.

– Det er ikke noe dramatikk egentlig, men det er sånne ting vi ser ofte om vinteren. Det er et naturlig lag i sanden. Det som er unaturlig er at den har blitt eksponert om sommeren, sier den pensjonerte professoren.

Ifølge Hovland er det ilmenitt og jern som gjør sanden svart og 20 til 30 prosent tyngre enn den lette lyse sanden som er på toppen. At den kommer frem nå sier kanskje noe om været på vestlandet denne juni-måneden.

– Min teori er at det var ganske tørt i går og østavind. Flygesanden ble blåst til havs. Når den kommer tilbake så vil det ikke se slik ut lenger.

Venter på prøver

For å være sikker på hva stoffet er, har det imidlertid blitt tatt prøver at stoffet. Analysesvar er forventet i morgen. Brannvesenet og andre involverte har hatt møter i kveld om hva som skal gjøres.

– Vi avventer svarene fra prøvene, sier brannsjef i Rogaland brann og redning IKS, Henry Ove Berg.