Professor er «Årets meitemark»

Dag Jørund Lønning ved Høgskulen for Landbruk og Bygdeutvikling på Bryne får heidersprisen Årets meitemark for å rette merksemd mot livet i jorda. – Han skaper interesse for tema det til nå har vore vanskeleg å få debatt om, meiner Økologisk Norge.