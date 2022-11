– Hele bygget var spesialbygget da vi satt inn utstyret, og det er snakk om investeringer på mange titalls millioner kroner, sier daglig leder i Rogaland Pelsdyrfôrlag SA, Terje Engeseth.

I Sirevåg i Hå kommune drifter han det som er Norges største fabrikk for produksjon av pelsdyrfôr.

Investeringene ble gjort for nærmere 15 år siden, den gang fôrproduksjon til pelsdyrnæringen fremdeles hadde en fremtid.

Men i desember er det kroken på døra.

For nå har de fleste pelsdyrbøndene lagt ned driften. Og da er det ikke lenger minker å mette.

Tilbyr 30 millioner kroner

I forslaget til statsbudsjett vil regjeringen tilby en begrenset kompensasjonsordning med en samlet ramme på 30 millioner kroner til pelserier og pelsdyrfôrlag som må avvikle driften som følge av næringsforbudet som ble vedtatt i 2019.

Det skjer etter at Stortinget i 2021 vedtok to anmodningsvedtak:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å etablere en erstatningsordning for maskiner og utstyr som er spesialisert knyttet til driften av fôrkjøkken og pelserier, og som er uten restverdi som følge av forbudet mot pelsdyr.»

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å etablere en ordning der det gis tilskudd til opprydding og sanering av pelserier og fôrkjøkken, slik at restverdien av disse anleggene kan økes og anleggene gjenbrukes.»

Men Engeseth mener regjeringen ikke har fulgt opp det som Stortinget har bedt dem om.

Terje Engeseth er daglig leder i Rogaland Pelsdyrfôrlag SA. Foto: Sindre Kirkaas Normann / NRK

For han er ikke kjent med at det har vært gjennomført en eneste verdivurdering av de reelle verdiene som skal erstattes.

– Det er smuler å regne i forhold til det som er de faktiske verdiene som bør erstattes, sier Engeseth.

Han har med bistand fra leverandører og takstmenn fått gjennomført en beregning av nypris på virksomhetenes spesialiserte maskiner og utstyr som beløper seg til ca. 200 millioner før fradrag for elde og slitasje.

Lokalene er så spesialiserte at de vanskelig lar seg omstille til annet en lager. Men dette er også problematisk, for lukten av fôrproduksjonen sitter godt i vegger og tak, ifølge daglig leder. Foto: Sindre Kirkaas Normann / NRK

Vil ha erstatning ikke kompensasjon

Han reagerer også på at de ikke får mer penger til å gjøre endringer på anlegget, slik at det kan brukes til annen drift.

– Regjeringen mener at de i statsbudsjettet har kvittert ut anmodningsvedtaket gjennom å tilby pelseriene opptil 500.000 og fôrlagene opptil 2 millioner hver til sanering og opprydding, sier Engeseth.

Disse beløpene er ikke i nærheten av det som kreves for å sette i stand anleggene, ifølge han.

– Jeg vil bruke ord som provoserende, eller i hvert fall lite etterrettelig i forhold til hvilken størrelse det er på disse anleggene og hvilke verdier som ligger i de.

Engeseth mener de må få en erstatning for tapene de lider av, og ikke en kompensasjon.

Har satt et tak på kompensasjonen

Men svaret fra statsråden gir lite håp om mer penger til produsentene.

Sandra Borch, landbruks- og matminister (Sp) Foto: Dan Henrik Klausen

– Det gis delvis kompensasjon for utgifter til sanering og opprydding og kompensasjon for maskiner og utstyr som er spesialisert til driften og er uten restverdi som følge av forbudet mot hold av pelsdyr. Det er satt et tak for den samlede kompensasjonen, sier Sandra Borch som er landbruks- og matminister (Sp).