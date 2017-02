Pris til "Glassjenta"

I kveld ble journalistprisene i Sør-Rogaland for 2016 delt ut. Aftenbladets langsak om "Glassjenta", fikk prisen årets nyhetssak. Det var Thomas Ergo, Rune Vandvik og Hans Petter Aass som stod bak reportasjen, som er Aftenbladets mest omfattende gravesak noensinne. Frilanser Heidi Hjorteland Wigestrand sin reportasje "To liv og to steinar", ble kåret til fjorårets beste reportasje.