Prioriterer E39 øverst

Fylkestinget mener at utbygging av E39 som firefelts veg mellom Kristiansand og Stavanger er øverst på prioriteringslista over veiprosjekter. Dette kommer fram som innspill til arbeidet med ny Nasjonal transportplan for perioden 2025-2037, skriver Stavanger Aftenblad.

Samtidig forventes det at staten følger opp de statlige vegprosjektene E39 Smiene-Harestad, E39 Ålgård-Hove og rv. 509 Transportkorridor vest.

På de neste plassene følger E134 over Haukeli og rassikring av Lovraeidet-Rødsliane på riksvei 13 i Suldal.