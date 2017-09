Prestisjetung radiopris til Lokalen

Prix Radio omtales som norsk radiobransjes Oscar-utdeling. Her deles det ut priser innen alt av radioproduksjon.

I hard konkurranse med RøverRadion, Frokostshowet på 1FM, God ettermiddag Trøndelag og God morgen Buskerud på NRK P1 – var det NRK Rogalands Lokalen som trakk det lengste strået.

– Det er sykt kjekt å bli satt pris på, sier Johan Mihle Laugaland.

Han sender en takk til kolleger og ledere som han mener gjør det til en fest å jobbe i Lokalen.

– Så må vi ikke glemme lytterne! Uten dere som hører på er vi ingenting, sier programlederen.

«Karameller i øret»

Programlederne trodde imidlertid slaget var tapt da juryen leste opp sin begrunnelse.

– Det er ikke oss, gjentok de to flere ganger, mens begrunnelsen ble lest opp:

«Juryen har lagt til grunn for årets lokale sendeflate at dette er en fullservice lokalsending hvor du rikelig blir oppdatert. Programlederne er kunnskapsrike og til stede og de er ulike stemmer som kler hverandre meget godt. Her er det god energi uten at det blir anstrengende. Lytterne får gode radiobilder som engasjerer. Redaksjonen bruker lyd på en meget god måte. Dette er rett og slett karameller i øret!»

Sjekk reaksjonene da det går opp for programlederne at det likevel var dem som vant:

Her får programlederne den høythengende prisen. Du trenger javascript for å se video. Her får programlederne den høythengende prisen.

Samlingspunkt for bransjen

Radiodager er samlingspunktet for hele den norske radiobransjen – både allmennkringkasting, kommersiell radio og lokalradio. Det er her fotfolket – de som lager radio hver dag – samles hvert år.

Programleder Øystein Ellingsen synes det er «enormt stas» å dra i land den prestisjetunge prisen.

– Det er kjekt at det blir satt pris på at vi prøver å lage engasjerende og kreativ lokalradio, sier han.

– Utrolig stolt

I tillegg til anerkjennelsen prisen fører med seg, høster Ellingsen og Mihle Laugaland ros fra sjefen.

– Jeg er utrolig stolt. Øystein og Johan og de andre programlederne i NRK Rogaland jobber knallhardt hver dag for å lage gode sendinger for lytterne våre, sier Ragnar Christensen, distriktsredaktør i NRK Rogaland.

Redaktøren er ikke overrasket over at prisen tilfalt de to gode kollegene.

– Vi har lenge visst at de er i nasjonal toppklasse, og derfor er det spesielt kjekt at de nå har fått den anerkjennelsen både de og vi fortjener, sier han.