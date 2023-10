Pressekonferanse om politiskyting klokka 13

Politimester Hans Vik vil holde en kort pressebrief i dag i forbindelse med skuddvekslingen i Stavanger i går, opplyser Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding. En mann ble skutt og drept etter gisseldrama søndag kveld.

Politiet presiserer at det er Spesialenheten for spesialsaker som svarer for hendelsesforløpet og etterforskningen.

Hans Vik vil under pressebriefen si noe overordnet om hendelsen, og oppfølgingen av de ansatte.