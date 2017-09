Presenterte flyperle etter 30 år med restaurering

I flyhangaren til Flyhistorisk museum på Sola er det én flyvemaskin som skiller seg ut blant de andre. De siste 30 årene har museets venneforening jobbet systematisk for å sette Catalinaen i stand.

– Det er gjort på fritid av folk som kommer. Da er det måte på hvor mye folk kan gå vekk fra hagen sin for å mekke på det gamle flyet, mener prosjektleder for restaureringen, Gunnulv Løge.

Da Løge reiste til Danmark i 1988 lå flybåten bak fjøset på gården til den danske bonden. Rutene på flyet var knust og et tre hadde vokst inn i førerkabinen. De store vingene på Catalinaen var kuttet opp og delt i tre.

Emosjonell markering

Tirsdag skulle endelig flyet, som hadde sin storhetstid i andre verdenskrig, vises frem.

– Når jeg ser på flyet og vet hvor mange timer vi har lagt i dette, så kan man få tårer i øynene, sier Løge mens han studerer det mørkeblå flyet.

Catalinaene ble utviklet i USA på starten av 1930-tallet og er kjent for sin ekstreme rekkevidde. Flyet kunne være i luften i over 20 timer om gangen. Derfor ble det brukt til blant annet å patruljere Nordsjøen.

– Viktig historie

I etterkrigstiden ble 333-skvadronen med Catalinaer flyttet til sjøflyhavnen på Sola, i samme hangar som flymuseet holder til i dag. Derfor har flyet vært ekstra ettertraktet å få på plass.

– En viktig del av historien vår, sier Sola-ordfører Ole Ueland (H). Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

– Dette er en maskin som veldig mange fra Sola og resten av regionen har et forhold til. Både på grunn av den rollen flyet spilte under andre verdenskrig og på Sola i årene etter. Det å kunne ta turen til Sola for å se en slik maskin er en viktig del av historien vår, sier Sola-ordfører Ole Ueland (H).