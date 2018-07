Preikestolen-premiere utsolgt på 20 minutter

– Det blir en spesiell opplevelse. Det kan jeg garantere, sier Bjarte Sveinsvoll Dagestad, ordfører i Forsand kommune.

Noe mange andre også virker å tro.

Klokken 09.00 på fredag ble 1500 billetter til den eksklusive førpremieren på Hollywood-filmen, som skal vises på Preikestolen 1. august, lagt ut for salg.

20 minutter senere var billettene borte.

– En god nyhet å få. I løpet av ti minutter var 1100 billetter solgt, sier ordføreren.

– Er du overrasket over at det gikk så fort?

– Vi håpet og trodde det skulle bli stor rift om billettene, men så stor rift trodde vi ikke det skulle bli.

Forsand-ordfører Bjarte Sveinsvoll Dagestad er overrasket over hvor fort billettene ble utsolgt. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– God gammeldags dugnad

Bakteppet for non-profit arrangementet er at deler av filmen er spilt inn i den norske fjellheimen, og det spektakulære fjellplatået i Forsand er åsted for filmens klimaks.

Dermed gikk en rekke lokale aktører sammen om å lande Norgespremieren på den velkjente turistattraksjonen – to dager før filmen kommer på norske kinoer.

– Dette er en god gammeldags dugnad, og da får vi det til, sier Dagestad.

Han tror rammen rundt, og den store interessen for filmen gjorde at mange satt klare på Ticketmaster fredag morgen.

– Vi har jo kalt dette for en once in a lifetime-opplevelse. Jeg tror folk ser at dette ikke er dagligdags kost.

Kun vinden kan ødelegge

Premieren vil bli sendt i 23-tiden på kvelden, for at det skal bli mørkt og skikkelig kinostemning i den spektakulære naturen.

Én ting kan imidlertid ødelegge for det spesielle opplegget:

– Vinden. Vi kan vise filmen i regn, men vi har fått beskjed om at sterk vind er det eneste som kan true visningen, sier Dagestad.

Ellers oppfordrer han folk til å ta med seg varme klær, eget sitteunderlag og det man eventuelt ønsker å spise og drikke. Det blir ingen pop corn-maskin på Preikestolen.

– Og vi håper folk er flinke og tar med seg avfallet ned igjen. Dette skal bli et godt arrangement, med en tydelig miljøprofil.