Potensielt omikron-utbrudd i Sola

Sola kommune ber alle deltakere på et arrangement på Tjelta onsdag om å teste seg. Bakgrunnen er at omikron-varianten for første gang er påvist blant smittede i kommunen.

I underkant av hundre ungdommer var samlet på arrangementet på Tjelta. I ettertid har flere som var tilstede fått symptomer på korona, og det viser seg at disse er nærkontakter til en innbygger som har fått påvist omikron-varianten av viruset.

Kommuneoverlegen i Sola har etter dialog med FHI bestemt at alle ungdommene som var tilstede på arrangementet, i tillegg til en skoleklasse på Dysjaland, må teste seg med PCR-test på teststasjon så snart som mulig.

– Vi behandler dette som et potensielt omikronutbrudd, da handler det om å være føre var. Vi gjør alt vi kan nå for å hindre et stort utbrudd, og vil gi tydelig beskjed til de involverte om hvordan de skal forholde seg til dette, sier assisterende kommuneoverlege Kristian Høines i en pressemelding.