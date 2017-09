Posten sendte Svein Tang Was invitasjoner i retur: – En skandale

– Jeg aner ikke hvordan det er mulig. Det må være et surrehode som ikke kan lese, sier Svein Tang Wa.

Svein Tang Wa Ekspandér faktaboks Svein Tang Wa er en norsk trubadur, tekstforfatter, komponist og billedkunstner fra Stavanger. 71-åringen har gitt ut seks musikkalbum. Kilde: Wikipedia.

15. september sendte han ut 30 invitasjoner til åpningen av hans nye kunstutstilling på «Galleriet» i Hillevågsveien. Invitasjonene har navn, adresse og postnummer på høyre side, mens det på venstre side har informasjon om åpningen og galleriet.

– Invitasjonene er stemplet på frimerket, men ikke sortert. Alle de 30 invitasjonene ble dumpet i postkassen til galleriet som har utstillingen, forteller kunstneren som oppdaget tabben onsdag morgen, dagen før åpningen av utstillingen.

Les Postens forklaring nederst i saken.

Slik ser invitasjonene som Svein Tang Wa sendte ut. Foto: Privat

Frustrert kunstner

Nå frykter kunstneren at det skal komme få gjester under åpningen. Det siste døgnet har Tang Wa sendt ut tekstmeldinger for harde livet, slik at i alle fall noen av de 30 spesielt inviterte skal få informasjon om åpningen.

– Jeg har vurdert å sparke inn dørene på postkontoret. Det er rett og slett en skandale. Jeg har invitert folk fra andre byer, som trenger tid til å planlegge, sier en frustrert Tang Wa.

– Det må jo ringe en bjelle hos noen i Posten? Ingen mennesker sender 30 like invitasjoner til én adresse, legger han til.

Eier av galleriet i Hillevåg sendte ut identiske invitasjoner, som Tang Wa, til åpningen av utstillingen, men disse kom frem til rette mottakere.

– Dette blir vel en morsom historie om 20 år, om jeg lever så lenge, spøker kunstneren.

Følelsesladet utstilling

En rekke pennetegninger Svein Tang Wa har jobbet med siden 2011 skal utstilles på galleriet.

– Det siste året har jeg jobbet mye med utstillingen. Jeg mistet kona i fjor, så tegningen har vært en måte å takle sorgen på.

Selv om Posten har rotet med invitasjonene er den fargerike kunstneren klar til å vise fram tegningene.

– Nå er jeg klar til å vise fram alt, unntagen mine de edlere deler, avslutter Tang Wa i karakteristisk stil.

Posten beklager

Pressesjef John Eckhoff i Posten forklarer at det er en maskin som har lest invitasjonene. Den leser fra venstre til høyre, og har oppfattet adressen til galleriet som står på venstre side av kortet.

– Fra tid til annen ser vi at avsenders adresse blir registrert som mottakeradresse, men dette burde bli oppdaget av postbudet. Her har kvalitetssikringen sviktet, sier Eckhoff.

Hvert år håndterer Posten 800 millioner adresserte sendinger i Norge. Mye av dette sorteres med avanserte maskiner.

– Det som har skjedd her er riv, ruskende galt. Det er fryktelig leit.