Positive til større hytter

Sandnes skal vedta ny kommuneplan og i samband med det gjekk kommunestyret inn for å tillate bygging av større hytter i kommunen enn tidlegare, skriv Aftenbladet. I tillegg skal det også bli lov å utvide terrassar på eksisterande hytter. Det betyr at nye hytter kan vera på 150 kvadratmeter, mot 130 kvadrat med nåverande regelverk. Ap, Frp og Høgre stemte alle for utvidinga. Det er høyringsfrist på vedtaket fram til 1. juli.