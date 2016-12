Populært med tomme glassflasker

Avkappede glassflasker høres kanskje ganske enkelt ut, men den nye satsinga til Kirkens Bymisjon har blitt riktig så populær. Så populær at de ikke klarer å produsere fort nok.

– Det er kjekt at folk liker det jeg har laget. Jeg prøver å legge ned et godt arbeid slik at folk skal bli fornøyd, sier Rune Lien.

Vil selge året rundt

Lien er en av dem som står bak produksjonen av glassflaskene som etter hvert skal bli til blant annet vaser og glass. Selve prosjektet er det Kirkens Bymisjon Haugalandet som står bak, som en del av arbeidstilbudet «I Jobb Haugesund».

I lang tid har rusavhengige på Haugalandet produsert engler av knust glass. Når de nå satser på flaske-produktene de kaller «Dråpe», er håpet at også disse skal selges året rundt.

– Vi satser fult på dette, og håper folk vil støtte oss også etter jul, sier Mercedes Aarvik, leder for I Jobb Haugesund, Kirkens Bymisjon.

Samler flaskene selv

Deltakerne i arbeidstilbudet står for hele produksjonsprosessen, fra innsamling av flasker til kutting, sliping og pussing. Til nå har de solgt hundre flasker, og flere skal det bli.

– Vi fikk det ikke helt til i begynnelsen, men etter hvert har ting blitt bedre og bedre. Nå har vi et bra resultat, sier Øyvind Ljøstad, arbeidsleder for I Jobb Haugesund.