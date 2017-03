Popfeber i Stavanger – trafikkaos og mange timer med kø

– Jeg har stått her siden kvart på seks. Jeg ville være først. Og se ... jeg var det også.

Emilie viser stolt vært at hun har nummer 1 på hånda. Når popsensasjonene Marcus og Martinius går på scenen i Sørmarka Arena i Stavanger i 19-tiden, vil hun ha ventet på dette øyeblikket i over et halvt døgn.

To av mange fans. Foto: Rebecca Bjerga / NRK

– Vi kom i titiden. Det er Marcus og Martinus liksom. Det er verdt det.

Venninnegjengen Hanne Sofie, Malena, Oda og Rebekka har ventet hele dagen.

– Hvem liker dere best?

– Martinius. Han er finest ... og morsom.

– Det går ikke an å velge.

Emilie, til høyre, var først i køen til Marcus og Martinus i dag. Foto: Rebecca Bjerga / NRK

Jentene har kommet fra Rennesøy, Stangeland, Sola, Stavanger og Kverneland. Noen har tatt båt, mens andre har gått.

Kjørt fra hotell til hotell

– Vi har vært innom tre hotell. På det første ventet vi i to timer, men så var de ikke der likevel. Så kjørte vi til et annet, og så et annet.

Venninnegjengen Sara, Pia og Julie forteller.

Hanne Sofie, Malena, Rebekka, Oda og Nina venter over åtte timer for å komme inn på Marcus og Martinus-konserten i dag. Foto: Rebecca Bjerga / NRK

– Så fant vi de på det tredje. De kom akkurat ut og skulle til Sørmarka Arena. Vi fikk snakket litt med dem. De spurte om vi ville ha bilde ... vi rakk ikke så mye.

Men det går fint, Sara har snakket med dem før.

– Ja i fjor også. Jeg har vært på konsert fem ganger med dem.

Kø

Mens fansen venter på å komme inn så blir køen lenger og lenger utenfor arenaen i Stavanger. I 18-tiden må politiet ut på Twitter for å be folk å ta andre veier enn motorveien.

Tenåringssensasjonene Marcus og Martinus. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Folk bør unngå motorveien om de kan, oppfordrer operasjonsleder Frank Roland i Sør-Vest politidistrikt rundt klokken 18.00 lørdag kveld til Aftenbladet.

Køkaos i 18-tiden på Motorveien utenfor Stavanger. Foto: Sølve Steffensen Bendiksen

