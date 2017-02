– You speak norwegian? Snakker dere norsk? English?

En politibetjent går mot tre personer som står i et stillas og jobber på en enebolig i Stavanger. Politiet, som jobber for A-krim-gruppa i Rogaland, mistenker dem for å jobbe svart for en kriminell bakmann.

Hele 254 norske og utenlandske arbeidskriminalitetsnettverk ble i fjor avdekket av de fem A-krim-sentrene i Norge. 94 aktører ble satt ut av spill som følge av politiets aksjoner og 165 personer ble utvist.

A-krim-gruppene er et tverrfaglig samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Nav, Skatteetaten, politiet. I tillegg til Stavanger, holder de til i Bergen, Oslo, Kristiansand og Trondheim. Det finnes også løsere A-krim-samarbeid andre steder i landet.

LES OGSÅ: Arbeidstilsynet vil jakta på kriminelle

Fikk 80 kroner dagen

Tabellen som den polske arbeideren selv hadde laget, viser blant annet hvor mange sigaretter han har tjent på jobben. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Under en av de totalt 40 aksjonene som ble gjort i Stavanger i fjor møtte politiet en polsk anleggsarbeider som hadde en notatblokk i hendene. I den hadde han en nøyaktig oversikt over alle dager og timer han hadde jobbet, og hva han hadde fått betalt.

For tre ukers arbeid hadde arbeideren fått cirka 1200 kroner. Dette utgjør 80 kroner dagen, hvis vi går ut ifra at han har hatt fri i helgene.

Arbeideren fikk også noe mer for strevet: Ifølge notatboka fikk han 1000 sigaretter for jobben.

– Arbeidsgiverne lover betaling

Gro Ellingsen, talsperson for A-krim Rogaland. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Men det er ikke alle som betaling i det hele tatt.

– Betalingen skal komme, lover ofte arbeidsgiveren. Til slutt har ikke arbeiderne råd til noen steder å bo. Noen tyr til telt i skogen, sier Gro Ellingsen, talsperson for A-krim Rogaland.

Det er særlig innen bygg og anlegg i det private markedet at arbeidere som dette blir utnyttet.

– Samarbeider for å ødelegge arbeidslivet

Det er nettverk, der to eller flere samarbeider om kriminell aktivitet i arbeidslivet, som A-krim-gruppene leter etter.

– De samarbeider for å utnytte samfunnet vårt, den sunne konkurransen og egentlig for å ødelegge arbeidslivet, sier Ellingsen.

Etatene som samarbeider, avdekker mer arbeidslivskriminalitet nå enn før, men vil ikke konstatere at problemet er økende. Metodene for å avsløre kriminaliteten har nemlig blitt mer effektiv.

– Vår erfaring og våre funn tyder på at problemet er omfattende, og det er i alle fall ikke noe som tyder på nedgang, sier hun.

– Naive nordmenn

Tilbake på byggeplassen i Stavanger. Politiet ber de tre arbeidsfolkene vise sine ID-papirer. Hva disse får i lønn vet vi ikke, men politiet gjør funn som tyder på kriminalitet. Arbeiderne blir derfor bortvist fra byggeplassen.

Ellingsen synes situasjonen er svært bekymringsfull.

– De som bryter loven her, tjener seg rike på samfunnets og arbeidstakernes bekostning. De tjener seg faktisk rike på naive nordmenn, sier Ellingsen.​