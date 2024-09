Pollestad er ikkje inhabil i saker om Noah

Landbruksminister Geir Pollestad frå Senterpartiet er ikkje inhabil i saker som har med dyrevernorganisasjonen Noah, skriv lovavdelinga i Justisdepartementet.

Det er mest eitt år sidan Noah bad om at landbruksministeren sin habilitet skulle bli vurdert. Det skjedde etter at Pollestad «fleire gonger har gitt uttrykk for at han har eit personleg engasjement for å svekke organisasjonen», skreiv Noah i klagebrevet i oktober i fjor.