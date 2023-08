Pollestad blir landbruksminister: – Håper Geir tar telefonen.

Leder i Sandnes Bondelag, Sven Martin Håland, mener det kan være en opptur for næringen dersom Pollestad blir ny landbruksminister.

– Pollestad er fra en region der landbruket ikke har kommet særlig godt ut under Borch. Jeg tror det vil være bra å få inn en mann som har en dyp forståelse av den praktiske, økonomiske situasjonen. Jeg tror dette blir bra.

Håland håper at den nye landbruksministeren fortsatt vil ha god kontakt med bøndene.

– Jeg håper Geir tar telefonen når folk fra næringa ringer, og at han fortsatt er tilgjengelig for gode innspill og faglige diskusjoner. Også håper jeg han står ved at bonden skal likestilles økonomisk med resten av samfunnet.

Politisk kommentator Trond Birkedal har tro på at det vil være positivt for Rogaland å ha en minister fra fylket.

– Det er ikke dokumentert bevist, men opplevelsen for oss er at det har noe å si. Pollestad føler nok han må levere også for Rogaland. Det er her han er valgt fra og skal kanskje velges igjen fra. Så det vil være forventninger til han fra Rogaland.