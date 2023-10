Polititjenestepersonene blir ikke tatt ut av tjeneste

Politimester i Sør-Vest politidistrikt Hans Vik sa på pressekonferansen at han har ingen mistanke om at de involverte tjenestepersonene har gjort noe annet enn jobben sin i oppdraget som førte til at en person ble skutt i Stavanger i går kveld. De er derfor er det heller ikke tatt ut av tjeneste.