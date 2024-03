Politiskytingen i Stavanger: Avdøde kan ha brukt gummikuler

To polititjenestemenn skjøt tilsammen 14 skudd mot en mann som mistet livet i Stavanger, 22. oktober i fjor.

Samtlige skudd traff avdøde. Ifølge obduksjonsrapporten var flere av skuddene hver for seg dødlige.

Det opplyser Spesialenheten som har etterforsket saken.

Avdøde hadde en revolver som var konstruert for å avfyre elastiske gummikuler. I etterkant ble det funnet fem avfyrte patronhylser. Revolveren er løyvepliktig og regnes som et våpen etter våpenlova. Toksikologiske undersøkelser tyder på at avdøde var ruset ved hendelsen.