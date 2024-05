– Vi er opptatt av å beskytte og trygge innbyggerne i Stavanger. Det skal også være trygt å komme til byen, forteller politiinspektør i Sør-Vest politidistrikt, Kathrine Sæland Rotseth til NRK.

I forrige uke omtalte NRK en sak der en Brann-supporter ble slått til av maskerte Viking-supportere.

Politiet skal nå sette inn større ressurser for å holde det trygt før, under og etter eliteseriekampen mellom Viking og Lillestrøm 16. mai.

Under Bodø/Glimt sin kamp mot Kristiansund, opplevde en av spillerne å få «homohets». Det kan få lese om her.

Setter inn droner

Roseth sier at slagsmål i forbindelse med fotballkamper, ikke er vanlig. Men det er viktig å sette ned foten når det skjer.

Politiet i Sørvest setter inn ekstra ressurser på kampen mellom Lillestrøm og Viking den 16. mai. Dette gjelder blant annet mer politi, men også droner vil bli brukt. Foto: Ingvild Taranger / nrk

– Det er viktig for oss å markere at dette er noe vi ikke vil akseptere at utvikler seg, sier politiinspektøren.

Politiet skal blant annet fly droner for å følge supporterne trygt til kampen.

Vikingsjef: – Vi blir flaue

Arrangementssjef i Viking FK, Børge Moi Nilsen, reagerer sterkt på de bildene som NRK viste forrige uke. Men synes det er trist at hendelsen trekker oppmerksomheten vekk fra hvilken festdag 16. mai egentlig er.

– At slike situasjoner oppstår på toget er totalt uakseptabelt. 99 prosent av dem som kommer på kamp er ordentlige mennesker. Så er det seks-syv stykker som ødelegger. Det er bra at de blir tatt, forteller Nilsen.

– Hva tenkte dere når dere så bildene fra toget?

– Vi blir jo flaue. At noen kan hoppe inn sånn, midt på dagen, mot en uvitende brannsupporter. Det er ikke slik det skal være.

Flere maskerte supportere tok seg inn på toget. Foto: Politiet

Han påpeker at det generelt er veldig trygt å dra på kamp. En slik hendelse har de ikke sett på flere år. Viking FK er likevel glade for at politiet passer på at supportene får en trygg reise til og fra stadionen.

Ønsker ikke mistenkeliggjøring

Også i Molde har de sett voldshendelser mellom fotballsupportere.

Søndag publiserte VG (ekstern lenke) en sak der en Rosenborg-supporter sparket en Molde-supporter på åpen gate.

Styreleder Anders Kjellevold fra Norsk supporterallianse mener det er for tidlig å si noe om hendelsene kan gjøre at folk vegrer seg for å dra på kamp.

Styreleder i Norsk supporterallianse håper at politiet oppfører seg hyggelig mot supporterne, og ikke starter med en «generell mistenkeliggjøring». Foto: privat

– Det er selvfølgelig ikke bra, men det er for tidlig å si at det er en voldstrend, eller at supportere er bekymret for å dra på kamp, sier han.

De håper at politiet sin økte ressursbruk vil bidra positivt på sikkerheten fremover, men frykter at supportere kan mistenkeliggjøres.

– Det er greit at politiet gjør det de kan for å opprettholde sikkerheten, så lenge det ikke blir en generell mistenkeliggjøring av supportere, sier Kjellevold.

Kampene skal være en trygge

Norges Fotballforbund (NFF) forteller at de tar sterkt avstand fra voldsbruk i forhold til fotballkamper. De heier på politiet som ønsker å bruke ressurser på å gjøre fotballkampene et tryggere sted.

– Vi tar sterkt avstand fra voldsbruk i forbindelse med fotballkamper. Kampene skal være trygge havner for alle, forteller Nils Fisketjønn, konkurransedirektør i NFF.

Konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn, heier på at politiet ønsker å bruke ressurser på å gjøre fotballkampene til et tryggere sted. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Vi har hatt utfordringer med supportere tidligere, men vi har en tett dialog med klubbene, bistår og hjelper slik at vi kan ha trygge rammer for alle.