Politisjef raser mot bompengeaktivister

Den ellers så sindige politimesteren i Sørvest politidistrikt, Hans Vik, har sett sitt snitt til å heve stemmen. Han snakker fort i bestemte ordelag.

– Dette synes jeg ingenting om. Det er ingenting annet enn oppfordring til kriminalitet for å stoppe lovlig fattede vedtak, sier han til NRK.

Det var natt til søndag at fem av de 38 nye bomstasjonene på Nord-Jæren ble utsatt for hærverk. Politiet startet umiddelbart etterforskning av hendelsen, men det har foreløpig ikke gitt resultater.

Politimester Hans Vik mener det er et angrep på demokratiske prosesser. Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Tirsdag publiserte Stavanger Aftenblad et intervju med talsmann for gruppen som påtar seg ansvaret for skadeverket. Gruppen kaller seg «Domino-effekten» og skal være på rundt 30 personer.

– Vi kommer til å ødelegge flere. Mange flere. Vi vet at det er drastisk, vi vet at vi bryter loven og vi vet av vi kan bli straffet for det vi gjør. Akkurat det tenker vi ikke så mye på, sa mannen til avisa.

Aldri opplevd lignende

I helgen var den opprinnelige planen å ødelegge samtlige 38 bomstasjoner. Slik gikk det ikke. Men grupperingen har ingen planer om å gi seg av den grunn. Politimesteren mener det er et angrep på demokratiske prosesser.

– Kriminalitet som virkemiddel for å stoppe eller endre politiske vedtak er ting som skjer i land vi ikke ønsker å sammenligne oss med, sier politimester Vik.

Kablene inne i bomstasjonene ble svidd av, og det vil koste mye penger å reparere utstyret som er ødelagt. Foto: TOM EDVINDSEN / NRK

– Har du opplevd lignende?

– Nei, aldri, svarer han.

Nå maner han til å bruke ordskiftet for å diskutere bompenger.

– Det er fullstendig uakseptabelt. Jeg ønsker å åpne øynene til alle som hører og ser på. Jeg ser i kommentarfeltene at folk viser en forståelse og støtte for disse handlingene. Det er alvorlig.

Etterforskes videre

Egil Vestvik, etterforskningsleder ved Stavanger politistasjon. Foto: Lars Hjalmarsson / NRK

Skadeverket på de fem bomstasjonene kan i verste fall komme på 15 millioner kroner. Politiet har omtalt hærverket som grovt skadeverk. Strafferammen for det er på inntil seks års fengsel.

– Vi har fått noen tips i saken, men ingen som har ført videre. Det er også gjort beslag på åstedet, men det har vi ikke fått svar på enda, forteller etterforskningsleder i politiet, Egil Vestvik.

Politiet ønsker ikke å uttale seg om de kjenner identiteten på personene i den omtalte gruppen.