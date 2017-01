Politimann nekter straffskyld

I dag startet rettssaken mot politimannen som er tiltalt for å ha misbrukt sin stilling ved å ha sex med to kvinner. Mannen nektet straffskyld på alle punkter i Haugaland tingrett. Han nekter for å ha tvunget til seg sex gjennom sin stilling og sier at dette skjedde frivillig. Bildet er av forsvarer Erling Olav Lyngtveit.