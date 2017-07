Politimann dømt

En polititjenestemann i 50-årene er i Gulating lagmannsrett dømt til 9 måneders fengsel for å ha misbrukt sin stilling for å oppnå sex, skriver Aftenbladet.

Lagmannsretten kom til samme konklusjon som Tingretten og finner det bevist at han misbrukte sin stilling for å oppnå sex med to kvinner. I tillegg til fengselsstraffen dømmes tiltalte til tap av sin stilling som polititjenestemann.