– Mange får nok litt hakeslepp, sier politibetjent Tommy Stoltenberg.

I morgentimene stod politiet klar på parkeringsplassen ved Hålandsvatnet i Viste Hageby hvor mange bilister har tatt den ulovlige snarveien gjennom boligområdet. Og det ble dyrt.

5350 kroner kostet det bilister som trosset skiltet som tydelig sier fra om at gjennomkjøring er forbudt.

Brukes av skolebarn

– Det hender at det kommer noen tårer. Det er mye penger for mange, og hadde det stått et skilt under som sa at det koster flere tusen kroner, tror jeg mange hadde kviet seg litt, sier Stoltenberg.

Veien det er snakk brukes som skolevei for mange barn, og Stoltenberg forstår at beboerne i området reagerer.

– Det er ikke pengene som er det viktige, men sikkerheten til de som bruker dette som skolevei. Det er mange barn på veien og de skal kunne komme seg til skolen på en sikker måte, sier han.

Lite tid å spare

Det er langt fra første gangen politiet stopper biler i området, og de siste årene har det blitt holdt regelmessige kontroller.

– Vi startet for to år siden. Da ga vi gjerne forelegg til 30 personer i løpet av halvannen time.

Og noe bedre har det blitt. Under kontrollen tirsdag morgen ble det skrevet ut forelegg til 13 bilister.

– Det er sjelden folk legger seg flate. Mange skylder på tidsklemma. Noen sa de ikke hadde sett skiltet og andre at de ikke visste om det, sier Stoltenberg.

For bilister med dårlig tid er det imidlertid ikke særlig mye å spare på den ulovlige kjøringen. Politiet, som selv har kjørt ruten for å måle opp, har regnet seg frem til at bilister bare sparer inn et par minutter på turen.

– Dobbeltmoralsk

Politiet holder regelmessige kontroller i boligområdet i Viste Hageby i Randaberg. I dag ga de forelegg til to personer som bor i området, men som likevel kjørte ulovlig. Foto: Arild Eskeland

Det er klager fra beboerne i området som førte til politikontrollen. Men ifølge Stoltenberg er det likevel ikke alltid at folk som bor i området følger reglene selv.

– To av bilistene vi stoppet, bor i området hvor de egentlig har lov å kjøre. Men så hadde de vært ute et ærend, og så kjører de ulovlig gjennom etterpå. Det blir litt dobbeltmoralsk fordi det er deres barn vi er her for å passe på.

Hvorvidt den dyre bilturen vil føre til at flere dropper snarveien i fremtiden gjenstår å se.

– Vi hadde i hvert fall en vi stoppet som sa at han trengte boten for å slutte med dette, sier Stoltenberg.