Politikk-dagen på Solamøtet avlyst

Dag to av den næringspolitiske konferansen Solamøtet er avlyst, skriv Stavanger Aftenblad. Årsaka er at mange stortingsrepresentantar frå Rogaland blir kalle tilbake til Stortinget. Bakgrunnen for dette er at andre stortingspolitikarar er på reise.