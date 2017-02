Politikerne vil gjøre det lettere å gå etter verdiene til kriminelle

– Denne saken illustrerer at de slipper for lett unna. Det er viktig fra samfunnet sin side å gjøre det klart og tydelig at forbrytelser ikke skal lønne seg, mener nestlederen i justiskomiteen, Anders B. Werp (H).

12 av de involvert i Nokas-ranet ble i 2007 dømt til å betale tilbake den delen av ransutbyttet som politiet ikke hadde funnet, som utgjorde 51,4 millioner kroner. Ti år senere har If Skadeforsikring fått inn i underkant av 700.000 kroner.

Dette skylder de Nokas--dømte Ekspandér faktaboks David Aleksander Toska, Kjell Alrich Schumann, Erling Mathias Havnå, Metkel Negassie Betew, Ridvan Halimi, Ikmet Kodzadziku, Lars-Erik Andersen, Alf Henrik Christensen, Dan Pettersen, Johnny Thendrup, Thomas Oscar Ingebrigtsen og William Pettersen ble dømt in solidum til å betale erstatning til If Skadeforsikring med kr 51.465.574, -. David Aleksander Toska, Kjell Alrich Schumann, Erling Mathias Havnå, Metkel Negassie Betew, Ridvan Halimi, Ikmet Kodzadziku, Lars-Erik Andersen, Alf Henrik Christensen, Dan Pettersen, Johnny Thendrup, Thomas Oscar Ingebrigtsen og William Pettersen ble dømt in solidum til å betale erstatning til Norsk Kontantservice AS (NOKAS) med kr 50.000,-. Erling Mathias Havnå ble dømt til å betale erstatning til Posten Norge AS med kr 644.450,-. David Aleksander Toska, Kjell Alrich Schumann, Erling Mathias Havnå, Metkel Negassie Betew, Ridvan Halimi, Ikmet Kodzadziku, Lars-Erik Andersen, Alf Henrik Christensen, Dan Pettersen og Johnny Thendrup, ble dømt in solidum til å betale forsørgertapserstatning til fordel for xx med kr 225.000,-. David Aleksander Toska, Kjell Alrich Schumann, Erling Mathias Havnå, Metkel Negassie Betew, Ridvan Halimi, Ikmet Kodzadziku, Lars-Erik Andersen, Alf Henrik Christensen, Dan Pettersen og Johnny Thendrup ble dømt in solidum til å betale oppreisningserstatning til: - X X, kr 250.000,- - X X, kr 150.000,- - X X, kr 150.000,- David Aleksander Toska, Kjell Alrich Schumann, Erling Mathias Havnå, Metkel Negassie Betew, Ridvan Halimi, Ikmet Kodzadziku, Lars-Erik Andersen, Alf Henrik Christensen, Dan Pettersen, Johnny Thendrup, Thomas Oscar Ingebrigtsen og William Pettersen ble dømt in solidum til å betale oppreisningserstatning til: - X X, kr 80.000,- - X X, til kr 80.000,- - X X, begr kr 80.000,- - X X, kr 80.000,- - X X, til kr 30.000,- Erling Mathias Havnå ble dømt til å betale oppreisningserstatning til: - X X, kr 80.000,- - X X, kr 80.000,- - X X, kr 80.000,- - X X, kr 80.000,- David Aleksander Toska ble dømt til å tåle inndragning av Euro 13.297,- til fordel for If Skadeforsikring, jfr straffeloven § 34, første ledd, jfr § 37d, annet ledd. Kjell Alrich Schumann ble dømt til å tåle inndragning av kr 65.450,- og SEK 10.420 til fordel for If Skadeforsikring, jfr straffeloven § 34, første ledd, jfr § 37d, annet ledd. Erling Mathias Havnå ble dømt til å tåle inndragning av kr 65.450,- og Euro 1.755,- til fordel for If Skadeforsikring, jfr straffeloven § 34, første ledd, jfr § 37d, annet ledd. Dan Pettersen ble dømt til å tåle inndragning av kr 8.000 til fordel for If Skadeforsikring, jfr straffeloven § 34, første ledd, jfr § 37d, annet ledd.

Jon Berge fra If forklarte i Dagsrevyen mandag at det var ingen av de dømte som hadde betalt tilbake noe frivillig. Samtidig viser det seg at flere av de dømte har hatt inntekter og formuer etter å ha kommet ut av fengsel, uten å betale tilbake på kravet.

– Jeg blir virkelig provosert. En reaksjon fra samfunnet er helt nødvendig, sier Werp.

Nokas-dømte Kjell Alrich Schumann har fått fakturaer på 45,6 millioner kroner fordi han ikke har gjort opp etter Nokas-ranet. Pengene vil aldri bli betalt sa han, og gjelden virker ødeleggende for hans mulighet til å starte et nytt og bedre liv. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Vil endre loven

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har professor Jon Petter Rui fra Universitetet i Bergen laget et høringsnotat (betenkning) som senker terskelen til myndighetene til å kreve inn penger og verdier som stammer fra kriminell virksomhet.

Professoren skriver:

Reglene om inndragning som kriminalpolitisk virkemiddel har ikke fungert.

Systemene i dag snakker ikke godt nok sammen. Professoren foreslår å opprette en enhet som følger pengesporene før saken kommer til rettssalene. Enheten bør bestå folk fra Skatteetaten, Nav, Tolletaten, Statens innkrevingssentral og Økokrim.

I utredningen foreslår professoren et regelverk i form av lov om sivilrettslig inndragning rettet direkte mot formuesgoder, som gjør det mulig å gjennomføre inndragning utenfor strafferettssystemet.

Departementet har ikke tatt stilling til forslaget om lovendring, men det er bred enighet om at noe må gjøres.

Anders B. Werp (H) mener høringsforslaget om å gjøre det lettere å inndra verdier som stammer fra kriminell virksomhet bør få høyeste prioritet. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Jeg har bedt statsråden om at denne saken skal få høyeste prioritet, sier Werp.

Ap: Viktig med reaksjon

En ringerunde til de forskjellige politikere i justiskomiteen bekrefter at flere partier ønsker strengere regelverk.

Jorodd Asphjell (Ap) mener det er viktig å fra dem som har begått kriminalitet selve profitten. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Å frata de som har begått kriminalitet selve profitten, er viktig både som en reaksjon på kriminaliteten, og for at befolkningen skal ha tillit til strafferettssystemet. Det har begrenset verdi å få dom på inndragning hvis man ikke har verktøy som gjør at den dømte faktisk fratas verdiene han har skaffet seg ved kriminalitet. Arbeiderpartiet er positive til å gjøre det enklere å drive inn midler i disse sakene, sier Jorodd Asphjell (Ap).

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) mener staten bør legge ut til ofre og pårørende for så å kreve inn penger og verdier fra kriminelle. Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

– Jeg er enig i at noe må gjøres. I tillegg bør staten legge ut i saker til ofre og pårørende og så kreve inn. Det bør regjeringen se på hvis det kommer en sak, sier Kjell Ingolf Ropstad fra støttepartiet KrF.

Frps Ulf Leirstein mener det er en selvfølge at det gjøres alt for å kreve inn verdier som er kommet gjennom kriminelle handlinger.

Hvis de Nokas-dømte slipper for lett unna vil det ødelegge rettsoppfatningen til folk. Foto: Aas, Erlend / NTB Scanpix

– I Nokas-saken er det snakk om et ran og et drap. Hvis vi lar dem slippe for lett unna, ødelegger det rettsoppfatningen til folk.

Jenny Klinge (Sp) mener Nokas-saken viser at staten trenger flere virkemidler for inndraging. Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

– Vi stiller oss i utgangspunktet absolutt positivt til et forslag fra regjeringen. Jeg synes det er viktig at det blir tatt tak i. Nokas-saken fra i går viser at det trengs sterkere virkemidler, sier Jenny Klinge (Sp).

Høringsforslaget som er nevnt over har høringsfrist 15. februar.