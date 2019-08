– Det er skammelig at vi, som en av landets rikeste kommuner, ikke tåler og se elendigheten i samfunnet. Det må være lov å be om hjelp, gi hjelp eller si nei til å hjelpe, sier Siv-Len Strandskog, ordførerkandidat for Ap.

Det var i 2017 at Sola kommune vedtok å forby tigging. Høyre, som i sittende periode har ordføreren i kommunen, fikk med seg Frp og dannet flertall for vedtaket.

MOT FORBUD: Aps ordførerkandidat, Siv-Len Strandskog, vil at kommunen skal oppheve forbudet mot tigging. Foto: Torkel Anstensrud Schibevaag / NRK

Nå over to år senere er det fortsatt ikke lov å tigge i kommunen.

Det kan det derimot bli en slutt på.

Vil ha omkamp

Flere av ordførerkandidatene, fra dem som i 2017 dannet mindretall i tigge-saken, varsler nå omkamp etter valget.

– Forbudet er uverdig for dem det gjelder. Det er heller ikke noe stort problem i kommunen. Sola har blitt et kaldere samfunn, mener Anja Berggård Endresen, ordførerkandidat for Venstre.

KLAR FOR OMKAMP: – Det ble fortalt at det var pågående tigging, men det var tigging som ble opplevd som forstyrrelse av ro og orden. Da kunne politiet fjernet dem, sier Anja Berggård Endresen (V). Foto: Ingvald Nordmark / NRK

– Vi håper det blir et annet flertall til høsten, da vil denne saken bli tatt opp nytt, sier Strandskog.

Bakgrunnen for forbudet i 2017 var at flere av kommunens innbyggere synes tiggingen var skremmende og plagsom.

– Vi fikk mange tilbakemeldinger på at det var utrivelig å handle i sentrum. Meldingene kom så hyppig at vi måtte gjøre noe med det. Politiets mandat var ikke nok, sier Høyres ordførerkandidat, Janne Stangeland Rege.

Innbyggerne i Sola har i mange år vært på topp ti listen over kommuner med høyest gjennomsnittlig inntekt i landet. Selv etter oljenedturen var innbyggerne i 2017 på sjuendeplass.

– Forbudet har fungert

På dette tidspunktet hadde Lillesand kommune innført samme type forbud. Men i 2018 opphevet de forbudet. Dermed sto Sola igjen som eneste kommune med tiggeforbud, og det virker til sin hensikt, ifølge Høyres ordførerkandidat.

– Nå fungerer det bra, så får vi se hva vi gjør etter hvert. Det er ingenting som er uaktuelt, så vi skal ikke være bastante, sier Stangeland Rege på spørsmål om det er uaktuelt å oppheve forbudet.

SIER NEI: Janne Stangeland Rege (H) mener forbudet har fungert. Hun vil ikke oppheve dagens forbud. Foto: Torkel Anstensrud Schibevaag / NRK

Hun avviser at forbudet gjør Sola til et kaldere samfunn. Det reagerer Aps ordførerkandidat på.

– Ofte møter jeg folk fra andre steder som tar opp at vi fortsatt har et tiggeforbud. Det er flaut. Problemet var ikke stort. Vi hadde veldig få tiggere. Noen klagde på utagerende tigging, som uansett ikke er lov. Og det skal politiet slå ned på, sier Strandskog.

Vil registrere tiggere

Arnfinn Klemetsen er ordførerkandidat for KrF i kommunen. Han vil åpne opp for tigging, men med noen begrensninger:

– Det er ikke bra at vi som eneste kommune i landet skal ha et forbud. Vi kan heller få på plass et registreringssystem og oppmerkede plasser for dem som vil tigge.