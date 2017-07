Politiker til kollega på Facebook:«I kveld skal jeg grille en broiler ... en stor feit kylling»

– Jeg vil berømme hans engasjement mot mobbing, men budskapet hadde stått sterkere om han ikke hadde kalt meg feit broiler og kylling.

Kommunalråd for SV i Stavanger, Eirik Faret Sakariassen (26), mener nok er nok. Det som begynte som en diskusjon med politikerkollega Leif Arne Moi Nilsen (53) fra Frp om hva mobbing er, endte med at sistnevnte skrev: «I kveld skal jeg grille meg en broiler ...»« ... en stor feit kylling».

– Er du helt sikker på at han sikter til deg?

– Det er jeg ikke i tvil om, sier Sakariassen.

Eirik Faret Sakariassen (SV) har vært i politikken i flere år til tross for sin unge alder. Foto: Eirin Larsen/NRK

Kalte kritisk avisartikkel mobbing

Diskusjonen startet på Facebook-veggen til ordføreren Sandnes, Stanley Wirak (Ap). Han tok til motmæle mot et førstesideoppslag i Stavanger Aftenblad (artikkelen er for abonnenter) om hva og hvordan politikerne får betalt i Sandnes.

I artikkelen stilles det spørsmål om politikere som er hundre prosent frikjøpt fra annet arbeid får å jobbe som politikere, også bør få møtegodtgjørelse for å delta på politiske møter, som oftest på kveldstid. I artikkelen kalles det for dobbel betaling, og to Arbeiderparti-politikere blir brukt som eksempler.

Dette reagerer ordføreren på og mener det er feil at politikerne får dobbel lønn (for ordens skyld, ordet «lønn» blir ikke brukt i avisartikkelen som ligger ute på nett per 1. juli klokken 15.50, journ.anm.) og mener at deres folkevalgte blir fremstilt som nærmest kriminelle.

Skjermdump fra Facebook. Foto: Facebook

I kommentarfeltet er det flere som mener at dette er mobbing, deriblant Moi Nilsen, Frp-politiker i nabobyen Stavanger.

«Dårlig utført arbeid av Aftenbladet! Men når man lever av å lage skandaler ... Mobbing kaller nå jeg det! Stå på Stanley!» skriver Moi Nilsen. Faret Sakariassen svarer med en definisjon for mobbing og legger til:

«Har du noe fra denne definisjonen du mener har skjedd her, eller kan du vise til en annen definisjon som forklarer hvorfor én kritisk avisartikkel er mobbing?»

Etter litt fem og tilbake ender diskusjonen i grilling av broiler og feit kylling. Moi Nilsen poster senere også et bilde av Faret Sakariassen og skriver «Ja noen påstår de har monopol på «ved (vettet)»».

«Bislett»

Diskusjonen om saken i Sandnes fortsetter på Facebook-veggen til Thor Magne Seland, som er gruppeleder for Høyre i Sandnes. Han tar artikkelen i forsvar (Høyre er kritiske til ordningen i avisa også) og sier at man må tåle en debatt om systemet. Moi Nilsen skriver under i en kommentar: «Etter det jeg har oppfattet så var det du som serverte Aftenbladet med disse usaklighetene? Desperat?»

Seland ber om ytterligere forklaring om hva som er usaklig. Han får denne meldingen i retur:

«Du vinner sikkert velgere på å være «bisletut»! Du hadde ikke mye kildevern her! Halvsannheter bør du spare deg for!»

Her kaller Frp-veteranen Thor Magne Seland for "bisletut". Foto: Facebook

Nedover i tråden er det flere som reagerer:

«Kildevern? Halvsannheter? Tror det på tide å stoppe nå? Ellers må du nesten forklare. Men takk for et meget spesielt ordskifte» skriver Seland.

«I alle dager Leif Arne Moi Nilsen. Forsøk i det minste å holde en saklig tone selv om du er uenig i noe» legger Høyre-politiker Guttorm Stangeland til.

Flere kommer til:

«Utrolig usaklig angrep på Thor Magne dette»

«Jeg fatter ikke at noen politikere bruker slike personangrep»

«Interessant å lese innlegg blant politikere, og registrerer mangel mellom sak og personangrep»

– Jeg synes ikke at en politiker skal ordlegge seg slik og kalle meg «bisletut». Dette er ordskifte som ikke hører til i politikken, sier Thor Magne Seland (H) til NRK.

– Jeg reagerer også veldig på kommentarer han hadde mot kollegaer i Stavanger.

Ung politiker

Han sikter spesielt til ordvekslingen mellom Moi Nilsen og Faret Sakariassen.

– Han har gått over streken ved flere anledninger. Jeg er vant med stygge kommentarer, spesielt i kommentarfelt, men reagerer på at det er politikerkollega som gjør dette, sier sistnevnte.

Denne meldingen la Leif Arne Moi Nilsen ut i Facebook-tråden. Foto: Facebook

– Hva mener du med at han har gått over streken flere ganger?

– Jeg har fått kommentarer om alderen min. At jeg er for ung. Han har kalt meg for broiler. Jeg har vært fulltidspolitiker i to år. Jeg forventer et visst nivå på debatten og respekt. Hvis han er opptatt av mobbing bør han tenke på hvilke signaler han sender ut. Dette er sånne ting unge får høre i skolegården, sier Sakariassen.

Skulle grille kylling

Konfrontert med kritikken fra den yngre politikerkollegaen, avviser Moi Nilsen blankt at han har sagt noe kritikkverdig. Han mener han aldri har kalt Sakariassen for broiler, eller feit kylling for den saks skyld.

– Nei, jeg skrev at i kveld skal jeg grille en broiler! Det er altså en tykkere kylling! Mye kjekt på grillen i år, sier han og legger til.

Leif Arne Moi Nilsen (Frp) mener Eirik Faret Sakariassen (SV) mangler livserfaring, men avviser at han har kalt han en feit broiler. Foto: Anders Fehn / NRK

– Har aldri kalt han en broiler. Du får lese på veggen til Wirak. Han må lære seg å snakke sant.

Senere på kvelden sender Moi Nilsen NRK et bilde av en kylling i ovnen.

Belærende

Moi Nilsen mener Sakariassen er belærende og snakker ovenfra og ned. Han er klar på at Sandnesordføreren hadde rett og mobbing var det rette ordet.

– Sakariassen bør ta seg en sommerjobb og høste litt erfaring fra det virkelige liv. Men du ser selv hva jeg skrev, så får han tolke det som han vil.

Moi Nilsen legger også til at han er lei av holdningen Sakariassen har, at han ofte går inn og kommenterer det Moi Nilsen gjør på Facebook, mens det motsatte sjeldent eller aldri er tilfellet. Moi Nilsen mener også at Sakariassen har fjernet noen av sine kommentarer på Facebook, kommentarer som provoserte frem broilergrillingen.

Når det gjelder diskusjonen med Thor Magne Seland, så står Moi Nilsen for det han har skrevet.

– I utgangspunktet er dette er stor agurksak. Når noen springer til avisen og forteller halvsannheter, da er de en «bisletut» i mine øyne. En bisletut er en bisletut. Av og til er jeg litt hard i ordene, men det er sånn jeg er.

Eirik Faret Sakariassen avviser at han har slettet kommentarer fra Facebook-tråden, slik Moi Nilsen påstår. Dessuten mener han at han har livserfaring etter å ha hatt sommerjobber i fengsel, asylmottak og barnehage.

Sandnesordfører Stanley Wirak har slettet Facebook-posten sin, så nå er alt det ovennevnte borte fra Facebook. Leif Arne Moi Nilsen sier til NRK at han synes det er synd at tråden er slettet. Han ville bedt folk om å lese det som stod her selv.