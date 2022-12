Politijakt enda i grøfta

Rett etter klokka 03 i natt, prøvde politiet å stanse ein bilførar i Spannavegen i Haugesund. Sjåføren nekta å stoppe og etter at politiet la seg på hjul enda ferda med at bilen køyrde av vegen. i ein sving. Verken føraren i 50-åra eller bilen blei særleg skadde. Føraren er sett i arresten, mistenkt for å ha køyrt i rusa tilstand.