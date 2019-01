Politiets teori om Haugesund-drap: Stukket til døde

Politiets teori er at drapet på kvinnen i 40-årene ble utført med et stikkvåpen, får NRK opplyst.

Kvinnens samboer, en 50 år gammel mann, nekter straffskyld og hevder drapet var et uhell. Han erkjenner også å ha tent på parets felles bolig. Brannen har ført til store materielle skader på huset.

Påtaleansvarlig Marte Engesli Lysaker ønsker ikke å kommentere NRKs opplysninger.

Påtaleansvarlig Marte Engesli Lysaker. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Etter det NRK kjenner til har brannen gjort de tekniske undersøkelsene vanskelige. Den foreløpige obduksjonen av avdøde blir derfor viktig i den videre etterforskningen.

Den er foreløpig ikke klar, opplyser politiet.

Kranglet på fest

Drapet skjedde etter at paret hadde feiret nyttår sammen på fest. I avhør har den drapssikta mannen fortalt at de to kranglet under festen.

50-åringens advokat, Erik Lea, bekrefter også til NRK at avdøde og siktede kranglet før drapet fant sted natt til 1. nyttårsdag.

– Det er bare han og avdøde som har vært til stede i boligen samtidig, sier Lea.

Politiets krimteknikere arbeidet videre på åstedet onsdag formiddag Foto: Elizabeth Huanca Vold / NRK

Etter det NRK får opplyst, skal kvinnen ha uttrykt bekymring overfor andre i forbindelse med konflikten.

Engesli Lysaker i politiet vil på nåværende tidspunkt ikke si noe om foranledningen til hendelsen.

– Han er siktet for forsettlig drap, men det kan komme en utvidelse av siktelsen etter hvert, sier hun.

Fengslingsmøte

Onsdag klokken 14.00 blir 50-åringen fremstilt for varetektsfengsling. Politiet ber om fire uker med brev- og besøksforbud.

Siktede har sagt han ønsker å samarbeide med politiet og samtykket til varetektsfengsling.