Politiet: Vent med festen

Politiet skriver på Facebook at folk skal vente med festen, og ikke la seg rive med av det fine været. Forrige helg fikk politiet melding om over 30 fester i distriktet. Nå oppfordrer innsatsleder Frode Kleven folk til å lytte til Folkehelseinstituttets råd. Det har vært noen rolige uker for poltiet sammenlignet med tidligere år, og slik vil de at det skal fortsette å være.