Politiet: Nordmann har erkjent å ha drept en person i Latvia

– Mannen er avhørt i Oslo, men saken blir etterforsket videre av Sør-Vest politidistrikt. Mannen blir fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett i morgen, sier politiadvokat Stian Eskeland i Sør-Vest politidistrikt.

En norsk statsborger er siktet for drap i Riga. Det melder politiet i en pressemelding. Mannen meldte seg for politiet i Oslo Langfredag, og han har sittet i avhør i dag. Mannen har forklart at han tidligere denne uken drepte en mann i Riga i Latvia. Mannen er i 30-årene og er registrert med bostedsadresse i Stavanger.

Latvisk politi har bekreftet at de etterforsker et drap med en ukjent gjerningsperson.

– Siktede har gitt en forklaring til politiet, men av hensyn til etterforskningen vil jeg ikke gå nærmere inn på hans forklaring, sier Eskeland.

Norsk politi har gjennom Kripos kontakt med latvisk politi. Ifølge Dagbladet skal mannen ha forklart at han knivstakk en mann til døde.

Mannens Forsvarer John Christian Elden skriver i en SMS til NTB at mannen har erkjent å ha forsaket en annen manns død, men sier at det var i nødverge.

– Han reiste fra Riga til politihuset og meldte seg for å avgi forklaring der, opplyser Elden.

Stavangermannen har ifølge forsvareren samtykket til varetektsfengsling, men nekter straffskyld.

NRK oppdaterer saken