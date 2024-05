Politiet: Ble aldri gjort teleanalyser av åstedet i Baneheia

For påtalemyndigheten er Viggo Kristiansens telefonaktivitet 19. mai 2000 sentral for å kunne dokumentere at han ikke var sammen med Jan Helge Andersen på åstedet da Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble drept.

Drapene i Baneheia skjedde rundt klokken 19 denne fredagskvelden.

Hele rettsdagen tirsdag handler om teledata-analyser. Følg dekningen live her:

Politioverbetjent Peter Mehnert i Oslo politidistrikt gikk i detalj gjennom samtlige 24 aktiviteter på Viggo Kristiansens telefon denne dagen.

Fire aktiviteter fra annen basestasjon

Det mest interessante skjedde fra klokken 18.55 og en snau time framover – på tidspunktet under og like etter drapshandlingene.

Det er registrert fire aktiviteter på Viggo Kristiansens mobil i dette tidsrommet:

18.55.59: SMS inn til telefonen hans fra et ukjent nummer.

18.57.34: SMS ut fra telefonen hans til en navngitt kvinne som han «småflørtet» med. Han sier selv er at han da oppholdt seg i nærheten av hjemmet sitt.

19.24.50: SMS inn til telefonen hans fra et ukjent nummer. Trolig ikke fra den nevnte kvinnen, teledata viser at hun ikke sendte meldinger i denne tidsperioden.

19.37.39: SMS ut fra telefonen hans til den samme kvinnen som han sendte SMS til 40 minutter tidligere. Han mener selv at han da sendte en kjærlighetserklæring til henne.

Alle mobilaktivitetene til Viggo Kristiansen skjedde, ifølge Mehnert, via en basestasjon som heter Eg_A.

– Denne hadde ikke dekning på åstedet, sier han.

Foto: Politiet

Mehnert bygger informasjonen på rapporter fra Telenor i mai 2001 og fra Teleplan i august 2001. I den nye etterforskningen har politiet også innhentet underlagsmateriale fra Teleplans opprinnelige målinger. Etterforskerne har også sett på vitneforklaringer fra rettssakene i 2001 og 2002 som handler om teledata, og foretatt nye avhør.

Ikke funnet dokumentasjon

Peter Mehnert sier at de nye etterforskerne veldig gjerne skulle ha visst hvilke basestasjoner som faktisk dekket åstedet.

– Dette ville gitt oss viktig informasjon om hvilke basestasjoner sentrale vitner var tilknyttet da de befant seg i Baneheia. Vi skulle gjerne ha sett hvilke basestasjoner som slo sterkest inn i nærheten av åstedet den gangen.

Baneheia-saken Ekspander/minimer faktaboks Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble drept etter at de hadde vært og badet i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Jan Helge Andersen ble i Agder lagmannsrett i 2002 dømt til 19 års fengsel for å ha drept Stine Sofie. Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring for drapet på Lena, samt medvirkning til drapet på Stine Sofie.

I februar 2021 besluttet gjenopptakelseskommisjonen gjenåpning av dommen mot Viggo Kristiansen, og i desember 2022 ble han frikjent.

DNA-bevisene mot ham fra den opprinnelige dommen viste seg ikke å holde mål, og analyser av teledatatrafikk konkluderte med at han ikke hadde vært i Baneheia da drapene skjedde.

I den pågående rettssaken i Sandnes står Jan Helge Andersen tiltalt for også å ha drept Lena Sløgedal Paulsen.

Han sier at politiet er fortalt at alt fra seks til elleve basestasjoner kan ha dekket åstedet den gangen. Men politiet har ikke funnet dokumentasjon i saken på hvilke stasjoner dette gjaldt.

Vurderte å gjenskape 2000

Mehnert sier at etterforskere fra 2000 og 2001 ikke kan huske hva som skjedde under den opprinnelige etterforskningen.

– Jeg heller mer og mer til at slike analyser aldri ble gjort, sier politioverbetjenten.

Mehnert sier at politiet, i den nye etterforskningen en stund vurderte å gjenskape alle basestasjonene slik de var i 2000

– Men vi gikk ikke videre med dette prosjektet. Ny teknologi måtte ha blitt skrudd av, Telenor måtte ha satt opp både Eg_A og andre basestasjoner på nytt. Det ville blitt for dyrt og krevende, sier Mehnert.

Bjørn Amundsen, til høyre, og Dag Magne Hinna er sakkyndige vitner på teledataanalyser. Foto: Erlend Frafjord / NRK

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor redegjorde i retten for sine egne undersøkelser i Baneheia våren og sommeren 2001.

– Mobilbeviset lagt til side tidligere

– Vår konklusjon er at det er svært lite sannsynlig at Eg_A kunne dekket åstedet. Vi klarte aldri å gjenskape dette i våre målinger, sier Amundsen.

Om kritikken fra Peter Mehnert sier han følgende:

– Vårt mandat var å undersøke basestasjonen Eg_A, og hva denne dekket. Ikke dekningsområdet til de andre stasjonene, sier Amundsen.

Til NRK sier Amundsen at Viggo Kristiansens telefon ikke befant seg på åstedet da det ble sendt og mottatt tekstmeldinger.

– Jeg registrerer at mobilbeviset er lagt til side ved to rettsrunder tidligere. Nå er det veldig sentralt igjen, men vi får se hvordan det blir vektlagt av retten, sier Amundsen.